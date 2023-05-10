Артист Стас Пьеха: Кроме Дня Победы праздников не существует

Певец Стас Пьеха заявил, что считает День Победы «единственным настоящим» праздником. Об этом сообщил 5-tv.ru.
Артист назвал все остальные праздничные дни «пластиковыми», для него Новый год с Дедом Морозом «будто не существует». Певец подчеркнул, что в отличие от всех остальных праздников у Дня Победы присутствует безусловная ценность и гордость.
Ранее премьер-министр Беларуси Роман Головченко высказался о действиях агрессивной толпы в Варшаве в отношении российских дипломатов и представителей. Политик назвал «дикостью» поведение людей, мешавших сотрудникам российской миссии возложить цветы в День Победы на мемориальном кладбище советских воинов. Головченко также напомнил, что за освобождение Польши пали 600 тысяч солдат.