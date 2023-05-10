Голландский депутат Марсель Де Граф: Евросоюз предпочел нацизм

Депутат из Нидерландов Марсель Де Граф обвинил страны Евросоюза в пособничестве нацизму из-за решения переименовать «День Победы» в «День Европы». Об этом сообщил РЕН-ТВ.
По мнению политика, решение о переименовании праздника указывает лишь на то, что в Украине до сих пор есть сильный национализм.
«Сегодня ЕС отказывается от празднования победы над нацизмом», - заявил Де Граф.
Депутат считает, что такие решения демонстрируют то, какими ценностями Евросоюз обладает на самом деле.
Ранее сайт RT сообщил, что голландский депутат Марсель Де Граф назвал военным преступлением обстрел силами ВСУ собора в ДНР во время службы. В результате инцидента загорелся детсад, пострадали магазины и сам храм.