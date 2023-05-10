Премьер Белоруссии Головченко назвал «дикостью» действия толпы в Польше в отношении российских дипломатов

Премьер-министр РБ Роман Головченко высказался об инциденте с российским послом в Польше. Политик назвал «дикостью» поведение агрессивной толпы, не позволившей дипломам возложить цветы в День Победы на мемориальном кладбище советских воинов.
Головченко напомнил, что 600 тысяч солдат положили свои жизни за освобождение польского государства. Политик также считает недопустимыми и возмутительными уничтожение памятников, связанных с исторической памятью, а также запреты на ношение символов Великой Победы, – пишут «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Российской Федерации намерено выразить решительный протест польским властям за бездействие в ситуации с российским послом. Дипломаты и торговые представители РФ не смогли возложить цветы на мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве.