Премьер Белоруссии Головченко назвал «дикостью» действия толпы в Польше в отношении российских дипломатов

Головченко напомнил, что 600 тысяч солдат положили свои жизни за освобождение польского государства. Политик также считает недопустимыми и возмутительными уничтожение памятников, связанных с исторической памятью, а также запреты на ношение символов Великой Победы, – пишут «РИА Новости».