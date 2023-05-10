Ученые назвали главный риск для женщин от 40 лет, если не проходить маммографию

Целевая группа профилактических служб США заявила, что женщинам обязательно надо проходить маммографию в 40 лет.
Как сообщает сайт издания The Washington Post, исследователи уверяют, что женщинам от 40 до 74 лет стоит проходить маммографию каждые два года, ради профилактики рака молочной железы.
«Скрининг каждые два года, начиная с 40 лет, потенциально может спасти примерно на 20 процентов больше жизней», - заявил профессор Медицинской школы Университета Тафтса Джон Вонг.
Чернокожие женщины, по мнению ученых, входят в потенциальную группу риска и имеют больше шансов умереть от рака молочной железы. Заболевание считается самым распространенным видом онкологии на территории США, после рака кожи.
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