Глава ООН Антонио Гутерреш считает, что мирные переговоры с Украиной сейчас невозможны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что на данный момент существует мало шансов того, что Украина и Россия сядут за стол переговоров в ближайшее время. Об этом сообщил сайт агентства RT.
Дипломат добавил, что несмотря на обстоятельства, ООН делает все возможное, чтобы заставить Киев и Москву вести переговоры. Предстоящую сделку по зерну Гутерреш назвал «основной инициативой», которая необходимой для становления мира.
Протест, заявленный Россией в связи с блокадой поставок удобрений генсек считает правомерным и заявил, что хоть удобрения из РФ и не под санкциями, они ограничивают «косвенные препятствия».
Ранее сайт URA.RU сообщил, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев ради встречи с Зеленским и выразила благодарность за учреждение «Дня Европы».