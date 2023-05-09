Экс-президент США Дональд Трамп назвал причину «охоты» на него со стороны властей

Нынешняя правящая партия демократов, к которой принадлежит президент Джо Байден, не хочет конкурировать на предстоящих выборах 2024 года с Трампом, так как понимает, что рейтинги действующего лидера страны сильно проигрывают по сравнению с позицией конкурента. Поэтому Белый дом ведет эту продолжительную борьбу и члены демократической партии присутствуют на каждом суде над Трампом, написал он в своих социальных сетях.