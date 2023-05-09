Экс-президент США Дональд Трамп назвал причину «охоты» на него со стороны властей

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал свой суд с писательницей Джин Кэролл, согласно решению которого экс-лидер должен заплатить ей пять миллионов долларов.
Нынешняя правящая партия демократов, к которой принадлежит президент Джо Байден, не хочет конкурировать на предстоящих выборах 2024 года с Трампом, так как понимает, что рейтинги действующего лидера страны сильно проигрывают по сравнению с позицией конкурента. Поэтому Белый дом ведет эту продолжительную борьбу и члены демократической партии присутствуют на каждом суде над Трампом, написал он в своих социальных сетях.
Ранее сообщалось, что Трамп назвал вердикт суда по делу о попытке изнасилования Кэролл «охотой на ведьм». Он также заявил, что это является позором. Согласно решению суда, экс-президент должен выплатить писательнице пять млн долларов компенсации после ее многочисленных обвинений Трампа в домогательствах.