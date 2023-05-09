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ФАН публикует видео праздничного салюта, который состоялся в Санкт-Петербурге в День Победы

Общество
ФАН публикует видео праздничного салюта, который состоялся в Санкт-Петербурге в День Победы

Фейерверки были запущены, как и в российской столице, в 22:00. Жители Санкт-Петербурга могли наблюдать за салютом из разных районов города.

Световое мероприятие сопровождалось 30 артиллерийскими залпами под свет пламени Ростральных колонн. Петербургские набережные собрали большое количество жителей и гостей города. Именные залпы из орудий производили расчеты курсантов и офицеров Михайловской военной артиллерийской академии. После основного салюта состоялся еще один – у «Газпром арены».

Ранее ФАН провел прямую трансляцию праздничного салюта в честь Дня Победы в Москве. Яркие залпы фейерверков можно было наблюдать практически из всех районов столицы.
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