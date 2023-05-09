ФАН публикует видео праздничного салюта, который состоялся в Санкт-Петербурге в День Победы

Световое мероприятие сопровождалось 30 артиллерийскими залпами под свет пламени Ростральных колонн. Петербургские набережные собрали большое количество жителей и гостей города. Именные залпы из орудий производили расчеты курсантов и офицеров Михайловской военной артиллерийской академии. После основного салюта состоялся еще один – у «Газпром арены».