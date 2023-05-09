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Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины

Происшествия
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины

Системы предупреждения на территории региона сработали в 22:50. Информация о причинах и обстоятельствах произошедшего на данный момент отсутствует.

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило посредством отображения информации на интерактивной онлайн-карте о работе воздушной тревоги в Днепропетровской области. Системы предупреждения сработали в 22:50 (совпадает с московским временем). Кроме того, сирены звучат на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области с 22:40.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сработала в Грайворонском городском округе Белгородской области. О произошедшем сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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