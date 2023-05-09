Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило посредством отображения информации на интерактивной онлайн-карте о работе воздушной тревоги в Днепропетровской области. Системы предупреждения сработали в 22:50 (совпадает с московским временем). Кроме того, сирены звучат на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области с 22:40.