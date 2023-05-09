Беременная женщина обвиняется в отравлении цианидом 15 человек

Беременной тайке предъявлены обвинения в серии смертельных отравлений цианидом, которые потрясли страну. Об этом сообщает издание New York Times.
Сарарат Рангсивутхапорн была арестована в конце апреля и первоначально обвинялась по одному пункту обвинения в преднамеренном убийстве своего друга Сирипорна Канвонга, который потерял сознание вскоре после встречи с подозреваемой на пирсе. Но с тех пор полиция Бангкока запросила ордера на арест еще по 14 случаям предполагаемого убийства, из которых 13 уже утверждены, а один все еще находится на рассмотрении.
Полиция заявила, что погибшие были знакомыми Сарарат. Среди них были друзья, бывший парень и полицейские. Женщина «просила у знакомых людей денег, потому что у нее много долгов по кредитной карте и если они просили ее вернуть долг, она начинала убивать их», — сообщили в полиции.
Ранее СМИ сообщили, что уроженец Владивостока травил людей в московских электричках с целью ограбления. Его жертвами стали по меньшей мере 22 человека.