Беременная женщина обвиняется в отравлении цианидом 15 человек

Сарарат Рангсивутхапорн была арестована в конце апреля и первоначально обвинялась по одному пункту обвинения в преднамеренном убийстве своего друга Сирипорна Канвонга, который потерял сознание вскоре после встречи с подозреваемой на пирсе. Но с тех пор полиция Бангкока запросила ордера на арест еще по 14 случаям предполагаемого убийства, из которых 13 уже утверждены, а один все еще находится на рассмотрении.