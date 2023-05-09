«Охота на ведьм»: Экс-президент США Дональд Трамп высказался о решении суда по делу об изнасиловании

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения в свой адрес касательно попытки изнасилования писательницы Джин Кэрролл.
После решения суда о том, что Трамп должен выплатить Кэролл компенсацию в размере пяти млн долларов, экс-президент заявил, что этот приговор является «позором» и демонстрирует продолжение и развитие «величайшей охоты на ведьм» в США. Об этом кандидат в президенты в своих социальных сетях.
Ранее сообщалось, что суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в попытке изнасилования и домогательствах до Кэролл. В связи с этим он обязан выплатить ей два млн долларов судебной компенсации и три млн долларов компенсации за осквернение репутации. Сам бывший президент уверен, что таким образом Кэролл пытается привлечь внимание к своей новой книге, несмотря на то, что еще в 2019 году писательница предъявляла Трампу аналогичные обвинения.