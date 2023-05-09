В Москве пожарная машина столкнулась с мотоциклистом

В пресс-служба ГУ МВД России по Москве рассказали, что на улице Земляной Вал в центре столицы произошло ДТП с участием мотоцикла и пожарного автомобиля.
РБК сообщает, что сама авария произошла 18:10 возле дома №39/1. После столкновения у мотоцикла воспламенился бензобак. Огонь был практически сразу потушен. Пострадавший госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Ранее сайт URA.RU сообщил о смертельном ДТП грузовика и легкового автомобиля на трассе Пермь-Екатеринбург. В результате аварии погибли двое мужчин возрастом 65 и 77 лет.