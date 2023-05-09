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Мужчина больше года держал мертвого отца в морозильной камере, чтобы «говорить» с ним

Происшествия
Мужчина больше года держал мертвого отца в морозильной камере, чтобы «говорить» с ним

Голландец признался, что больше года хранил мертвое тело своего 101-летнего отца в морозильной камере, чтобы продолжать «разговаривать с ним». Об этом сообщает издание New York Times.

Шокирующее открытие стало известно в минувшие выходные, когда врач пожилого мужчины в Ландграафе предупредил власти, что он обеспокоен благополучием своего пациента.

Впоследствии было установлено, что мужчина, имя которого не называется, умер около 18 месяцев назад, и что 82-летний сын хранил его останки в морозильной камере у себя дома.

«Я не хотел терять [своего отца]. В противном случае я бы скучал по нему», - рассказал мужчина изданию.

Следователи пытаются установить точное время и причину смерти отца. Сына проверят на дееспособность и оценят, может ли он продолжать жить самостоятельно.

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