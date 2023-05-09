Пентагон рассказал о целях нового пакета помощи Украине

Райдер сообщил, что новый пакет помощи не включает в себя немедленное выделение военной техники и боеприпасов со складов. Он также отметил, что Пентагон намерен проанализировать для финансирования новые целевые направления, которые могли бы затронуть потребности Украины в долгосрочной перспективе.