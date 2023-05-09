Пентагон рассказал о целях нового пакета помощи Украине

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал о новом пакете помощи киевскому режиму. По его словам, поддержка объемом в 1,2 миллиарда долларов «не связана с ближайшими планами» Украины. Об этом пишут «РИА Новости».
Райдер сообщил, что новый пакет помощи не включает в себя немедленное выделение военной техники и боеприпасов со складов. Он также отметил, что Пентагон намерен проанализировать для финансирования новые целевые направления, которые могли бы затронуть потребности Украины в долгосрочной перспективе.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский рассказал о новой помощи со стороны союзников. Президент поблагодарил за поддержку администрацию США, Конгресс и «каждую американскую семью».