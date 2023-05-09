В Пентагоне рассказали об обучении двух тысяч украинских солдат

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер рассказал о продолжающейся подготовке украинских солдат на территории США. Украинская и американская сторона продолжают обсуждать дальнейшее обучение военных.
На данный момент на территории США около двух тысяч солдат ВСУ проходят военную подготовку. Вашингтон намерен продолжать тренировки и обучение украинских солдат до тех пор, пока в этом есть необходимость, заявил Райдер во время пресс-конференции с журналистами. Он также отметил, что США продолжают обсуждать с украинской стороной детали предоставления помощи для обучения солдат.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в подготовке ВСУ к предстоящему контрнаступлению Киева. По его словам, США обеспечили украинских солдат необходимой подготовкой и вооружением, которое поможет им успешно реализовать наступление.