В Пентагоне рассказали об обучении двух тысяч украинских солдат

На данный момент на территории США около двух тысяч солдат ВСУ проходят военную подготовку. Вашингтон намерен продолжать тренировки и обучение украинских солдат до тех пор, пока в этом есть необходимость, заявил Райдер во время пресс-конференции с журналистами. Он также отметил, что США продолжают обсуждать с украинской стороной детали предоставления помощи для обучения солдат.