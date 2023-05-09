Бывшая первая леди США Меланья Трамп рассказала о планах своего мужа по руководству страной

По словам Меланьи, она рассчитывает, что при избрании ее мужа, они смогут «восстановить надежды» США и руководить страной «с любовью и силой». Она отметила, что при возвращении ей статуса первой леди Америки, она вернется к своей работе над программой по реализации и развитию потенциала у детей, так как именно этим она занималась раньше, информирует Fox News Digital.