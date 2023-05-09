Бывшая первая леди США Меланья Трамп рассказала о планах своего мужа по руководству страной

Супруга бывшего президента США Меланья Трамп поддержала инициативу своего мужа о выдвижении на новый президентский срок на предстоящих выборах в 2024 году.
По словам Меланьи, она рассчитывает, что при избрании ее мужа, они смогут «восстановить надежды» США и руководить страной «с любовью и силой». Она отметила, что при возвращении ей статуса первой леди Америки, она вернется к своей работе над программой по реализации и развитию потенциала у детей, так как именно этим она занималась раньше, информирует Fox News Digital.
Ранее сообщалось, что в 2022 году Дональд Трамп объявил о своем намерении избираться на новый президентский срок. Он неоднократно обвинял действующего президента США Джо Байдена в намеренной провокации эскалации конфликта между Россией и Украиной и заявлял, что подобная политика приведет мир к Третьей мировой войне.