Акция «Бессмертный полк» прошла в столице Греции

Россияне, греки и уроженцы бывших советских республик поучаствовали в акции «Бессмертный полк» в Афинах в День Победы. Они собрались на проспекте Сингру возле памятника советским войнам, павшим за независимость Греции.
Председатель Координационного совета российских соотечественников Евгения Кричевская сообщила, что организация и все желающие на протяжении 18 лет приносят цветы к памятнику – он был установлен в 2005 году. После этого прошел концерт с песнями военных лет, а позднее в церкви Панагия Сумела в Ахарне провели панихиду по павшим во Второй Мировой войне и погибшим в Одессе в мае 2014 года, – пишут «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что миротворцы из России провели парад Победы в Нагорном Карабахе. Военные прошли парадными расчетами по полигону и приняли участие в церемонии возложения цветов к монументу в Степанакерте и акции «Бессмертный полк».