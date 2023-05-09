Акция «Бессмертный полк» прошла в столице Греции

Председатель Координационного совета российских соотечественников Евгения Кричевская сообщила, что организация и все желающие на протяжении 18 лет приносят цветы к памятнику – он был установлен в 2005 году. После этого прошел концерт с песнями военных лет, а позднее в церкви Панагия Сумела в Ахарне провели панихиду по павшим во Второй Мировой войне и погибшим в Одессе в мае 2014 года, – пишут «РИА Новости».