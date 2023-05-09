Экс-президента США Дональда Трампа признали виновным в домагательстве

Согласно приговору, экс-президент обязан выплатить пострадавшей $2 млн в виде судебной компенсации и $3 млн за клевету и причиненной ее репутации ущерб. Это уже не первое заявление Кэрролл в суд против Трампа. Еще в 2019 она обвиняла его в попытке изнасилования. Политик же все обвинения отвергает и ссылается на попытки писательницы разрекламировать свою новую книгу.