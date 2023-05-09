МИД РФ высказал свой решительный протест к польской стороне

Министерство иностранных дел России планирует предъявить польской стороне решительный протест, в связи с их бездействием на акции по возложению венков на мемориальном кладбище. Об этом сообщил сайт Радио SPUTNIK.
Так, из-за отказа Польши принимать меры по обеспечению безопасности российской дипмиссии, представители торговой палаты и МИД РФ не смогли подойти к месту возложения цветов.
«Рассматриваем это как очередное проявление недружественного отношения с польской стороны», - заявили в дипведомстве.
Особый акцент на «двуличии» варшавской политики по отношению к событиям Второй Мировой войны.
«Такая линия польских властей не останется без должной реакции», - резюмировали дипломаты.
Ранее Мария Захарова раскритиковала Киев из-за их высказываний в сторону лидеров стран СНГ.