Подросток угнал школьный автобус, сбил бензоколонку и попытался переехать человека

После этого несовершеннолетний водитель выехал на западную трассу I-40, задев при этом автомобиль. Ему удалось проехать еще около 16 километров по шоссе со скоростью около 100 километров в час, пока он не заметил, что полицейские установили на дороге шипы. Когда бесстрашный школьник попытался развернуться посреди шоссе и поехать против движения, чтобы избежать ареста, полицейские подбежали к автобусу, разбили стеклянную дверь и ударили его электрошокером.