Подросток угнал школьный автобус, сбил бензоколонку и попытался переехать человека

Маленький американец угнал школьный автобус, и совершил на нем опасную поездку по Нэшвиллу, в ходе которой он врезался в бензоколонку и попытался сбить человека. Об этом сообщает издание New York Times.
По словам полицейских, все началось с того, что неназванный подозреваемый угнал школьный автобус, после чего начал кататься по городу. Он остановился на заправочной станции, где въехал в бензоколонку и, предположительно, попытался сбить клиента, сообщила полиция.
После этого несовершеннолетний водитель выехал на западную трассу I-40, задев при этом автомобиль. Ему удалось проехать еще около 16 километров по шоссе со скоростью около 100 километров в час, пока он не заметил, что полицейские установили на дороге шипы. Когда бесстрашный школьник попытался развернуться посреди шоссе и поехать против движения, чтобы избежать ареста, полицейские подбежали к автобусу, разбили стеклянную дверь и ударили его электрошокером.
Сейчас он содержится в колонии для несовершеннолетних по обвинению в угоне автомобиля, нападении при отягчающих обстоятельствах, попытке уклониться от ареста, неосторожном вождении, вождении без прав, оставлении места аварии и несообщении об аварии.
Ранее похожий случай произошел в Санкт-Петербурге. Там школьник угнал автомобиль матери и попал в ДТП на Октябрьской набережной.