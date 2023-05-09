Госсекретарь США Энтони Блинкен сравнил помощь Украине с жеванием жвачки

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал заявления о том, что Вашингтон не должен помогать Украине на фоне проблем в Штатах, которые не дают покоя американским гражданам.
США должны выполнять свои обязательства перед союзниками, а именно справляться со своими проблемами внутри страны и при этом помогать другим странам. Поэтому Вашингтону удается одновременно «бежать и жевать жвачку», резюмировал Блинкен во время пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.
Ранее сообщалось, что Блинкен оценил подготовку ВСУ перед предстоящим контрнаступлением. По его словам, украинская армия получила достаточно вооружения и прошла усиленную подготовку для того, чтобы успешно реализовать запланированное наступление. Он заявил, что у ВСУ «есть все» для выполнения поставленных целей.