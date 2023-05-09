Госсекретарь США Энтони Блинкен сравнил помощь Украине с жеванием жвачки

США должны выполнять свои обязательства перед союзниками, а именно справляться со своими проблемами внутри страны и при этом помогать другим странам. Поэтому Вашингтону удается одновременно «бежать и жевать жвачку», резюмировал Блинкен во время пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.