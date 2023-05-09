Под Артемовском погиб журналист из Франции Арман Сольден

В городе Часов Яр, в 15 километрах от Артемовска, погиб журналист из французского издания France Press. Информацию об этом опубликовал сайт Радио SPUTNIK со ссылкой на французское агентство.
Сообщается, что сотрудник France Press Арман Сольден погиб в результате попадания под обстрел российской артиллерии. На территории Украины он занимался ведением пропаганды и освещением хода ведения атак ВСУ по Вооруженным силам РФ.
Ранее стало известно, что журналистов из Украины наградили Пулитцеровской премией за освещение событий провокации в Буче. Победителей выбирала комиссия из американского Колумбийского университета.