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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил каждую американскую семью за помощь Киеву

Армия
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил каждую американскую семью за помощь Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новой помощи, которую оказали союзники Киева.

США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,2 млрд долларов. В него вошли артиллерия, а также новая защита от беспилотников и ракет. В связи с этим Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена, Конгресс и «каждую американскую семью», которые помогают Украине и своей прочностью мотивируют Киев и украинцев, написал он в своих социальных сетях. Также Зеленский отметил, что он продолжает работу над новыми военными пакетами со стороны других союзников.

Ранее сообщалось, что США и Великобритания намерены создать альянс, который будет заниматься восстановлением Украины после окончания конфликта с Россией. Таким образом союзники Киева отдают себе отчет в необходимости спонсирования страны в мирных целях, а не только в военных.
США Украина владимир зеленский
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