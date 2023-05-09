Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил каждую американскую семью за помощь Киеву

США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,2 млрд долларов. В него вошли артиллерия, а также новая защита от беспилотников и ракет. В связи с этим Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена, Конгресс и «каждую американскую семью», которые помогают Украине и своей прочностью мотивируют Киев и украинцев, написал он в своих социальных сетях. Также Зеленский отметил, что он продолжает работу над новыми военными пакетами со стороны других союзников.