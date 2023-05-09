Первоклассники изнасиловали девочку и сняли это на видео

Разъяренные родители первоклассницы из Техаса говорят, что их дочь заставили вступить в интимную связь в классе на глазах у других учеников, а один из них записал это на школьный iPad. Об этом сообщает издание New York Times.
Об инциденте, произошедшем 19 апреля в начальной школе Плейнвью Саут, стало известно только после того, как один из родителей распространил информацию в социальных сетях. Хизер Гонзалес, двоюродная сестра 6-летней девочки, подвергшейся насилию, сказала, что заметила изменения в поведении девочки после травмирующего события.
«Она переживала, она говорила: «У меня болит живот». После расспросов девочка рассказала, что мальчик обнажился перед ней во время обеда в школе. Позже она упомянула, что за неделю до этого случая ее затащили под парту и заставили вступить в связь с одним из учеников. Последний инцидент был записан другим учеником на выданный школой iPad.
Через день после произошедшего ученики смотрели видеозапись изнасилования, пока учитель не забрал планшет, который был заблокирован одним из учеников. Он отправил устройство в IT-отдел для разблокировки. На видео видно, как девочка изо всех сил отбивается от насильника из-под парты. Родители шокированы тем, что школьная администрация попыталась сохранить произошедшее в тайне и требуют уволить их.
Ранее СМИ сообщили, что в России был приговорен к пожизненному лишению свободы костромского педофила, убившего пятилетнюю девочку. Его адвокат согласился с решением суда.