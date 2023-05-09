Первоклассники изнасиловали девочку и сняли это на видео

«Она переживала, она говорила: «У меня болит живот». После расспросов девочка рассказала, что мальчик обнажился перед ней во время обеда в школе. Позже она упомянула, что за неделю до этого случая ее затащили под парту и заставили вступить в связь с одним из учеников. Последний инцидент был записан другим учеником на выданный школой iPad.