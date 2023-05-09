Еврокомиссия планирует ввести санкции против еще шести стран

Евросоюз предоставил проект закона, согласно которому против шести стран будут введены санкции из-за их связи с Россией. Текст документа вредоставил сайт РБК со ссылкой на западный источник.
Так, Еврокомиссия планирует ограничить деятельность нескольких фирм из Гонконга, Сирии, Ирана, ОАЭ и Узбекистана. Германии же ограничат использование газопровода «Дружба». Еще восьми российским IT-компаниями будет запрещена трудовая деятельность на территории ЕС и заморожены их денежные активы.
Также планируется ограничить поступление в европейские порты и транзит через территорию Евросоюза российского топлива, и товаров двойного значения, предназначенных для РФ.
Ранее ЕС заявил о своем намерении пополнить санкционный список еще 12 гражданами России.