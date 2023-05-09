Еврокомиссия планирует ввести санкции против еще шести стран

Так, Еврокомиссия планирует ограничить деятельность нескольких фирм из Гонконга, Сирии, Ирана, ОАЭ и Узбекистана. Германии же ограничат использование газопровода «Дружба». Еще восьми российским IT-компаниями будет запрещена трудовая деятельность на территории ЕС и заморожены их денежные активы.