Мину времен Великой Отечественной войны нашли рядом с домом на проспекте Мира в Москве

Потенциально опасную находку обнаружили на северо-востоке Москвы. Возле жилого здания на проспекте Мира нашли мину времен Великой Отечественной войны, пишет ТАСС.
Инцидент произошел рядом с домом №108. На место обнаружения артиллерийского боеприпаса прибыли специалисты-взрывотехники. В настоящий момент работа около здания продолжается. Другие обстоятельства и детали ЧП уточняются.
Ранее сообщалось, что житель села Курасовка Белгородской области решил разобрать снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас сдетонировал в руках сельчанина, от чего мужчина скончался на месте до приезда врачей скорой помощи.