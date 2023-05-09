Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Мину времен Великой Отечественной войны нашли рядом с домом на проспекте Мира в Москве

Происшествия
Мину времен Великой Отечественной войны нашли рядом с домом на проспекте Мира в Москве

Потенциально опасную находку обнаружили на северо-востоке Москвы. Возле жилого здания на проспекте Мира нашли мину времен Великой Отечественной войны, пишет ТАСС.

Инцидент произошел рядом с домом №108. На место обнаружения артиллерийского боеприпаса прибыли специалисты-взрывотехники. В настоящий момент работа около здания продолжается. Другие обстоятельства и детали ЧП уточняются.

Ранее сообщалось, что житель села Курасовка Белгородской области решил разобрать снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас сдетонировал в руках сельчанина, от чего мужчина скончался на месте до приезда врачей скорой помощи.
великая отечественная война москва проспект мира мина
Военкоры ФАН