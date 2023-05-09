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Баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа выписали из больницы после хулиганского нападения

Общество
Баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа выписали из больницы после хулиганского нападения

Защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед был выписан из больницы. Об этом пишет Telegram-канал «ПБК ЦСКА».

Спортсмен пострадал от избиения у ресторана на Большой Никитской улице в российской столице в ночь на второе мая. Швед получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован в хирургическое отделение в одну из московских клиник.

Баскетболист обратился к болельщикам и сообщил, что его выписали из больницы, у него хорошее самочувствие. Он поблагодарил всех за поддержку и пожелал удачи команде на предстоящих играх.

Ранее колумбийский форвард Матео Кассьерра сообщил о намерении продолжать карьеру в петербургском «Зените». Спортсмен заявил, что он и его семья счастливы находиться в Санкт-Петербурге.
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