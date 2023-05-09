Баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа выписали из больницы после хулиганского нападения

Защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед был выписан из больницы. Об этом пишет Telegram-канал «ПБК ЦСКА».
Спортсмен пострадал от избиения у ресторана на Большой Никитской улице в российской столице в ночь на второе мая. Швед получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован в хирургическое отделение в одну из московских клиник.
Баскетболист обратился к болельщикам и сообщил, что его выписали из больницы, у него хорошее самочувствие. Он поблагодарил всех за поддержку и пожелал удачи команде на предстоящих играх.
Ранее колумбийский форвард Матео Кассьерра сообщил о намерении продолжать карьеру в петербургском «Зените». Спортсмен заявил, что он и его семья счастливы находиться в Санкт-Петербурге.