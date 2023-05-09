США и Великобритания создадут альянс для восстановления Украины после конфликта с Россией

Сегодня, 9 мая, Клеверли провел совместную пресс-конференцию с госсекретарем США Энтони Блинкеном, во время которой они обсудили создание коалиции для восстановления Украины после окончания вооруженного конфликта с Россией. По словам Клеверли, союзники Киева должны понимать, что оказание помощи Украине – это не только спонсирование оружием, но и восстановление страны, поэтому США и Великобритания создадут альянс, который займется этим вопросом.