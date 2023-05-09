США и Великобритания создадут альянс для восстановления Украины после конфликта с Россией

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли рассказал о работе, которую будут проводить США и Англия для восстановления инфраструктуры Украины.
Сегодня, 9 мая, Клеверли провел совместную пресс-конференцию с госсекретарем США Энтони Блинкеном, во время которой они обсудили создание коалиции для восстановления Украины после окончания вооруженного конфликта с Россией. По словам Клеверли, союзники Киева должны понимать, что оказание помощи Украине – это не только спонсирование оружием, но и восстановление страны, поэтому США и Великобритания создадут альянс, который займется этим вопросом.
Ранее сообщалось, что Пентагон рассказал о новом пакете военной помощи для Украины на сумму около 1,2 млрд долларов. Эта информация появилась на официальном сайте военного ведомства сегодня, 9 мая.