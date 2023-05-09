Евросоюз хочет ввести санкции против 12 россиян за распространение информации об Украине

Как сообщает сайт РИА Новости со ссылкой на западный источник, в список «неугодных» ЕС входят сын губернатора Красноярского края Артем Усс, политолог и журналист Сергей Караганов, и военный корреспондент Семен Пегов. Комиссия Евросоюза также хочет запретить на территории объединения трансляцию телеканалов RT Balkan и «Царьград».