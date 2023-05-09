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Евросоюз хочет ввести санкции против 12 россиян за распространение информации об Украине

Политика
Евросоюз хочет ввести санкции против 12 россиян за распространение информации об Украине

Евросоюз сообщил о своем намерении ввести новый пакет санкций против 12 россиян за распространение информации о конфликте на Украине.

Как сообщает сайт РИА Новости со ссылкой на западный источник, в список «неугодных» ЕС входят сын губернатора Красноярского края Артем Усс, политолог и журналист Сергей Караганов, и военный корреспондент Семен Пегов. Комиссия Евросоюза также хочет запретить на территории объединения трансляцию телеканалов RT Balkan и «Царьград».

Кроме того, ЕС собирается ввести санкции против пяти российских чиновников, обвиняемых в «причастности к краже произведений искусства» из Украины и 22 подозреваемых в «преступлениях против детей Украины».

Ранее глава МИД Латвии назвал новый пакет санкций против России «незначительным».
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