Белый дом: Москва и Пекин воспользуются дефолтом в США для демонстрации недееспособности демократии

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что возможный дефолт в Соединенных Штатах Америки создаст выгодную ситуацию для Китайской Народной Республики и Российской Федерации. Об этом пишут «РИА Новости».
Власти Соединенных Штатов полагают, что с наступлением в стране экономического кризиса у мировых экономических акторов может появиться «неопределенность» в отношении использования американской валюты». Жан-Пьер подчеркнула, что Москва и Пекин будут пытаться использовать дефолт в США для демонстрации «несостоятельности демократии».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии намерения у блока принимать в свой состав страны Азии. По его словам, Североатлантический альянс останется объединением государств Северной Америки и Европы.