Белый дом: Москва и Пекин воспользуются дефолтом в США для демонстрации недееспособности демократии

Власти Соединенных Штатов полагают, что с наступлением в стране экономического кризиса у мировых экономических акторов может появиться «неопределенность» в отношении использования американской валюты». Жан-Пьер подчеркнула, что Москва и Пекин будут пытаться использовать дефолт в США для демонстрации «несостоятельности демократии».