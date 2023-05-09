Посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне митинг-реквием прошел 9 мая в центре Бишкека

Митинг-реквием, приуроченный к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошел 9 мая в столице Киргизии Бишкеке. О торжественном мероприятии сообщает Sputnik Кыргызстан в своем Telegram-канале.
Киргизские военнослужащие прошли парадными расчетами перед ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, представителями руководства страны, а также жителями и гостями города. На мероприятии присутствовали госсекретарь Киргизии Чолпонбек Абыкеев, министр обороны Таалайбек Омуралиев, мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров, а также сотрудники дипломатических миссий.
По данным СМИ, в преддверии празднования Дня Победы во всех подразделениях и учреждениях Министерства обороны Киргизии прошли уроки мужества и дни открытых дверей. Также военнослужащие республики адресно поздравили ветеранов Великой Отечественной войны.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили возложил цветы к бюсту Героя Советского Союза Мелитона Кантарии. Политик принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 78-й годовщине победы СССР в Великой Отечественной войне, отметив значительный вклад соотечественников в разгром нацистской Германии.