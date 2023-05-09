Посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне митинг-реквием прошел 9 мая в центре Бишкека

Киргизские военнослужащие прошли парадными расчетами перед ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, представителями руководства страны, а также жителями и гостями города. На мероприятии присутствовали госсекретарь Киргизии Чолпонбек Абыкеев, министр обороны Таалайбек Омуралиев, мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров, а также сотрудники дипломатических миссий.