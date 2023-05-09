Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не упомянула СССР во время речи о победе над фашизмом в честь праздника Дня Победы.
Сегодня, 9 мая, в Белом доме состоялся брифинг с журналистами, где Жан-Пьер рассказала о Дне Победы. Она заявила, что на текущей неделе отмечается годовщина свержения фашистского режима и окончание Второй Мировой войны. Однако Жан-Пьер рассказала о победе со стороны США и ее союзников в Европе и на континенте, не упомянув про СССР.
Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отмену Дня Победы на Украине. По словам Володина, этот указ демонстрирует окончательную колонизацию Украины со стороны США, так как разрушает культуру украинцев и оскверняет память подвига советских граждан. Он также отметил, что Украина не имеет будущего, как государство.