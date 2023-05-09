Белый дом отказался упоминать СССР во время речей о Дне Победы

Сегодня, 9 мая, в Белом доме состоялся брифинг с журналистами, где Жан-Пьер рассказала о Дне Победы. Она заявила, что на текущей неделе отмечается годовщина свержения фашистского режима и окончание Второй Мировой войны. Однако Жан-Пьер рассказала о победе со стороны США и ее союзников в Европе и на континенте, не упомянув про СССР.