Банги, 9 мая. Руководство Вооруженных сил Центральноафриканской Республики (FACA) подняло Знамя Победы на бывшей военной базе Франции в столице страны.
Такие действия командования национальной армии являются проявлением солидарности властей государства с деятельностью Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ). Кроме того, это показывает приверженность ЦАР к многоаспектному сотрудничеству с РФ.
Инструкторы СОМБ, которых СМИ зачастую связывают с ЧВК «Вагнер», несколько лет занимаются обучением личного состава силовых структур страны. Благодаря консультативной поддержке российских специалистов, бойцы FACA вернули контроль правительства над всеми месторождениями драгоценных металлов и камней в республике.
Ранее в ЦАР прошли торжественные мероприятия по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Церемонию в честь праздника посетили ряд центральноафриканских чиновников и сотрудники различных российских представительств в стране.