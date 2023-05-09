Полиция Львова вручила повестки в военкомат двум мужчинам за прослушивание российской музыки

Водитель автомобиля и его пассажир во Львове получили повестки в военный комиссариат за прослушивание песни артиста Григория Лепса на высокой громкости. Об этом пишет 5-tv.ru со ссылкой на местные правоохранительные органы.
В социальных сетях сегодня активно пересылалась видеозапись, на которой двое мужчин во Львове слушали в машине «неправильную» музыку. Еще восьмого мая один из местных жителей пожаловался правоохранителям на «нарушителей», указав, что водитель и пассажир Range Rover проявляли «агрессию» по отношению к окружающим.
Полиция установила, что «виновниками» инцидента явились жители Донбасса и Одессы. В отношении их составлены протоколы о хулиганстве и выданы повестки в военкомат.
Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен сообщил, что киевский режим получил вооружения и боеприпасы в достаточном объеме. По его словам, ВСУ смогут «и дальше быть успешными по всем направлениям».