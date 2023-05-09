Полиция Львова вручила повестки в военкомат двум мужчинам за прослушивание российской музыки

В социальных сетях сегодня активно пересылалась видеозапись, на которой двое мужчин во Львове слушали в машине «неправильную» музыку. Еще восьмого мая один из местных жителей пожаловался правоохранителям на «нарушителей», указав, что водитель и пассажир Range Rover проявляли «агрессию» по отношению к окружающим.