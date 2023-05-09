Ливни и наводнения в итальянском регионе Эмилия-Романья нанесли ущерб на 1 млрд евро

Чиновник заявила, что руководство Эмилии-Романьи запросит дополнительные средства для ликвидации последствий стихийного бедствия. В связи с тем, что на прошлой неделе в регионе был объявлен максимальный — красный уровень погодной опасности, власти готовы провести эвакуацию людей в целях безопасности, уточнила Приоло.