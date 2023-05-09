Ливни и наводнения в итальянском регионе Эмилия-Романья нанесли ущерб на 1 млрд евро

Власти Италии сообщили о значительном ущербе, который нанесли региону Эмилия-Романья ливни и наводнения. По словам вице-губернатора Ирэне Приоло, сумма оценивается примерно в 1 млрд евро, пишет агентство ANSA.
Чиновник заявила, что руководство Эмилии-Романьи запросит дополнительные средства для ликвидации последствий стихийного бедствия. В связи с тем, что на прошлой неделе в регионе был объявлен максимальный — красный уровень погодной опасности, власти готовы провести эвакуацию людей в целях безопасности, уточнила Приоло.
Ранее сообщалось, что оползни и наводнения обрушились на провинцию Южное Киво в Демократической Республике Конго. В результате ЧП погибли по меньшей мере 400 человек.