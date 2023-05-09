Двоих бойцов полка «Азов»* будут судить в ДНР за расстрел гражданского населения

Telegram-канал Следственного комитета России сообщил, что в Донецкой Народной Республике будет идти суд над двумя бойцами полка «Азов»* по обвинению в расстреле мирных жителей.
Два националиста, Дмитрий Канупер и Иван Бочкарев, обвиняются по 356 и 105 статьям УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, убийство). Следователями было установлено, что в один из дней, с 15 по 20 марта, в городе Мариуполь, бойцы исполняли преступные приказы своего начальства. Ими был расстрелян автомобиль с гражданским населением и еще два человека на улице города.
Следствие собрало необходимую информацию для возбуждения уголовного дела. Оно направлено в суд для рассмотрения.
Ранее жителя Сахалина арестовали по подозрению в убийстве и сожжении двух человек в 2005 году.
*признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ