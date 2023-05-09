Двоих бойцов полка «Азов»* будут судить в ДНР за расстрел гражданского населения

Два националиста, Дмитрий Канупер и Иван Бочкарев, обвиняются по 356 и 105 статьям УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, убийство). Следователями было установлено, что в один из дней, с 15 по 20 марта, в городе Мариуполь, бойцы исполняли преступные приказы своего начальства. Ими был расстрелян автомобиль с гражданским населением и еще два человека на улице города.