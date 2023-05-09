Жительница Москвы разбирала вещи на балконе и нашла минометный снаряд

Уборка на балконе обернулась обнаружением странной находки в центре Москвы. Местная жительница нашла в старых вещах минометный снаряд, пишет Telegram-канал Mash.
Все случилось в одной из квартир на Проспекте Мира. Москвичка решила разобрать шкаф со старыми вещами, который стоял у нее на балконе. Вместе с его ненужным содержимым лежал минометный снаряд.
На место ЧП оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и кинологи. Другие подробности инцидента уточняются.
Ранее сообщалось, что у жителя Оренбурга изъяли более шести тысяч патронов калибра 5,6 мм к спортивно-охотничьему ружью. По словам мужчины, снаряды он приобрел еще в 1987 году.