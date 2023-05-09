«Мы спасли целую страну»: Пригожин ответил Франции на призыв внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций

Пригожин вспомнил, что происходило в Центральной Африке, когда ЧВК «Вагнер» только зашли на ее территорию. Французские солдаты могли согнать в комнату маленьких детей лет по 12 и изнасиловать. Там же они потрошили людей на органы, которые позже продавали.