Журналисты издания LIVE24 попросили основателя ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожина прокомментировать призыв Нацсобрания Франции внести «оркестр» в список террористических организаций. Ответ бизнесмена опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин вспомнил, что происходило в Центральной Африке, когда ЧВК «Вагнер» только зашли на ее территорию. Французские солдаты могли согнать в комнату маленьких детей лет по 12 и изнасиловать. Там же они потрошили людей на органы, которые позже продавали.
«Музыканты», по словам Пригожина, буквально спасли от бандитов целую страну. В то время как Макрон обзывает ЧВК «Вагнер» террористами, «оркестр» спасает от французов и американцев огромное количество человеческих жизней.
«А я спасаю их пленных, которых они сами убивают. Как говорится, языком делай, что тебе нравится, а рукам волю не давай. Поэтому рот раскроют — чтобы гнильцы не было в их выражениях, гнилые зубы плоскогубцами можем удалить — и Макрону, и всем тем, кто выделяет из себя всякую гадость болезнетворную», — заключил бизнесмен.
Ранее Пригожин во всех подробностях описал сложившуюся в ЧВК «Вагнер» ситуацию с боеприпасами. Уход «музыкантов» из Бахмута будет расцениваться как измена Родине. Однако страну в первую очередь предают те, кто отказывается снабжать бойцов необходимым количеством снарядов.