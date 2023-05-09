Социолог Грилль рассказал о методе «исторического разрыва» в идеологической обработке Украины

Ненавидеть Россию и русских, воевать с ними, имея единое великое и славное прошлое, невозможно. Для этого и ведут на Украине борьбу с русским языком, Пушкиным и Днем Победы через метод «исторического разрыва», рассказал ФАН социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль.