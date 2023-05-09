Социолог Грилль рассказал о методе «исторического разрыва» в идеологической обработке Украины

Ненавидеть Россию и русских, воевать с ними, имея единое великое и славное прошлое, невозможно. Для этого и ведут на Украине борьбу с русским языком, Пушкиным и Днем Победы через метод «исторического разрыва», рассказал ФАН социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании в «незалежной» Дня Европы 9 мая вместо Дня Победы. Документ опубликован на сайте офиса главы государства.
«Это будет День Европы, которая помогает нам бороться по всем направлениям: на поле боя оружием, на дипломатической передовой — решительностью, против ракетного террора и зимнего блекаута, в экономике и на юридическом фронте. Это будет День Европы — нашей союзницы», — подчеркнул он в своем видеообращении.
Также Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроект об установлении 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом, то есть праздновать предлагается по западноевропейскому образцу.
«Владимир Зелинский занялся историческим обесцениванием и отменой Дня Победы. Это совершенно логичный шаг в системе укронацисткого мировоззрения, которое сейчас является де-факто государственной идеологией "незалежной".
Для этого выдуман абстрактный "День Европы", не имеющий собственно к народу Украины никакого отношения. Ведь отцы и деды абсолютного большинства жителей бывшей УССР, в том числе и самого Зелинского, воевали за Родину в составе Красной Армии и праздновали День Победы 9 мая, а не 8-го или еще когда», — заявил Грилль.
Как объяснил социолог, это называется методом «исторического разрыва». Идет выбивание истории подлинной и замена ее псевдоисторическим конструктом на русофобской и евроатлантической основе для идеологической обработки украинцев.
«Ненавидеть Россию и русских, и воевать с ними, имея единое великое и славное прошлое, невозможно. Для этого и идет борьба с русским языком, с Пушкиным, с Днем Победы, с князем Потемкиным и Екатериной Великой, генералом Ватутиным», — резюмировал он.
Ранее Филипп Грилль заявил ФАН, что главу ГУР Украины Кирилла Буданова ждет военный трибунал по укронацизму. По словам эксперта, Буданов — подлинный наследник Степана Бандеры, ведь и тот занимался терроризмом и убийствами из-за угла.