В Ингушетии избитая матерью и бабушкой четырехлетняя девочка пришла в сознание спустя девять дней

По словам Калиматова, пострадавшая может дышать сама, без помощи аппарата искусственной вентиляции легких. Как отметил глава республики, местные жители «требуют обнародовать детали и ход расследования». Однако он этого сделать не может, поскольку следствие основывается на большом количестве различных источников. В свою очередь, Калиматов заверил, что виновные понесут соответствующее наказание, и никому не удастся уйти от ответственности.