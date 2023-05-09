В Ингушетии избитая матерью и бабушкой четырехлетняя девочка пришла в сознание спустя девять дней

Несовершеннолетняя девочка, которая 30 апреля была доставлена в одну из больниц Ингушетии с серьезными телесными травмами, очнулась. Состояние ребенка до сих пор остается тяжелым. Об этом сообщает губернатор региона Махмуд-Али Калиматов.
По словам Калиматова, пострадавшая может дышать сама, без помощи аппарата искусственной вентиляции легких. Как отметил глава республики, местные жители «требуют обнародовать детали и ход расследования». Однако он этого сделать не может, поскольку следствие основывается на большом количестве различных источников. В свою очередь, Калиматов заверил, что виновные понесут соответствующее наказание, и никому не удастся уйти от ответственности.
Следует отметить, что в конце апреля в Детскую республиканскую клиническую больницу в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии поступила девочка с побоями. По предварительной информации, ребенка истязали мать и бабушка. Сотрудниками правоохранительных органов начато расследование по факту издевательств над ребенком.