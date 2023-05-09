Автомобилисты застряли на участке КАД перед Кронштадтом из-за аварии в тоннеле

Вечером 9 мая проезд по дамбе полностью перекрыли из-за массового ДТП. Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке КАД также произошли еще три аварии. Сложности с движением начинаются на 118-м километре магистрали и заканчиваются в районе 125-го км.