Автомобилисты застряли на участке КАД перед Кронштадтом из-за аварии в тоннеле

Участок кольцевой автодороги перед Кронштадтом «окрасился» в бордовый. Движение затруднилось из-за аварии в тоннеле.
Вечером 9 мая проезд по дамбе полностью перекрыли из-за массового ДТП. Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке КАД также произошли еще три аварии. Сложности с движением начинаются на 118-м километре магистрали и заканчиваются в районе 125-го км.
Как уточняет телеканал 78, в тоннеле произошло столкновение четырех транспортных средств. После этого на дорогу вытекло топливо, которое пришлось убирать. Спустя некоторое время движение открыли, постепенно пробка рассасывается.
Ранее в Санкт-Петербурге в ночь на 7 мая загорелся туристический автобус. Спасатели потушили пожар.