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«Фашистов забыли спросить»: Мария Захарова раскритиковала выпад Киева в отношении глав стран СНГ

Политика
«Фашистов забыли спросить»: Мария Захарова раскритиковала выпад Киева в отношении глав стран СНГ

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала недовольство Киева по поводу приезда лидеров стран СНГ на парад Победы в Москву. «Фашистов забыли спросить» — заявила дипломат в ответ на высказывание Киева в своем Telegram-канале.

Напомним, что МИД Украины назвал присутствие руководителей семи иностранных стран на праздновании 9 Мая в российской столице «аморальным и недружественным шагом для Киева». К разговору о нравственных принципах, Мария Захарова напомнила, что украинские СМИ опросили читателей, задав им вопрос, кого из известных российских телеведущих, военкоров и ЛОМов те предпочли бы увидеть следующими жертвами террористического акта.

«Во-первых, фашистов забыли спросить. Во-вторых, поговорим о "морали"», — ответила официальный представитель МИД РФ на критику Киева в адрес визита глав стран СНГ.

Также дипломат отметила, что на подобные опросы общественного мнения никто из западных покровителей киевского режима никак не отреагировал. Немцы в Третьем рейхе составляли «розыскные списки» врагов, а Украина стала вовлекать в травлю, нацистскую сегрегацию и террористическую деятельность все общество, резюмировала Мария Захарова.
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