«Фашистов забыли спросить»: Мария Захарова раскритиковала выпад Киева в отношении глав стран СНГ

Напомним, что МИД Украины назвал присутствие руководителей семи иностранных стран на праздновании 9 Мая в российской столице «аморальным и недружественным шагом для Киева». К разговору о нравственных принципах, Мария Захарова напомнила, что украинские СМИ опросили читателей, задав им вопрос, кого из известных российских телеведущих, военкоров и ЛОМов те предпочли бы увидеть следующими жертвами террористического акта.