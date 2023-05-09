Форвард московского «Локомотива» Иван Игнатьев оценил свой переход в «Хапоэль Беэр-Шева»

Форвард московского «Локомотива» Иван Игнатьев оценил перспективы своего перехода в израильский ФК «Хапоэль Беэр-Шева».
«Идут ли переговоры с "Хапоэль"? Это надо у агентов спрашивать, не у меня», — приводит слова футболиста издание «РБ Спорт».
В текущем сезоне игрок провел за «Локомотив» 22 встречи во всех турнирах, записав в свой актив четыре гола и два голевых паса. Его контракт с клубом истекает уже этим летом.
Одноклубник Игнатьева нападающий Артем Дзюба пока не собирается покидать столичную команду железнодорожников, потому что у него и здесь все достаточно хорошо — его гол в ворота нижегородского клуба «Пари НН» признали лучшим в апрельских играх Российской премьер-лиги.