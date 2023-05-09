Форвард московского «Локомотива» Иван Игнатьев оценил свой переход в «Хапоэль Беэр-Шева»

Одноклубник Игнатьева нападающий Артем Дзюба пока не собирается покидать столичную команду железнодорожников, потому что у него и здесь все достаточно хорошо — его гол в ворота нижегородского клуба «Пари НН» признали лучшим в апрельских играх Российской премьер-лиги.