Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что мессенджеру WhatsApp не следует доверять

К мессенджеру WhatsApp не следует относиться с доверием. Соответствующую точку зрения озвучил предприниматель из Соединенных Штатов Америки Илон Маск.
Своим мнением он поделился во вторник, 9 мая, в социальной сети Twitter. Так бизнесмен заявил в ответ на сообщение пользователя Сети о том, что приложение несколько раз использовало микрофон в то время, пока он спал.
«WhatsApp нельзя доверять», — предупредил американский предприниматель.
Прежде российский президент Владимир Путин подписал закон, который ограничивает с 1 марта текущего года использование зарубежных мессенджеров при предоставлении государственных услуг.