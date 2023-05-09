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Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что мессенджеру WhatsApp не следует доверять

Общество
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что мессенджеру WhatsApp не следует доверять

К мессенджеру WhatsApp не следует относиться с доверием. Соответствующую точку зрения озвучил предприниматель из Соединенных Штатов Америки Илон Маск.

Своим мнением он поделился во вторник, 9 мая, в социальной сети Twitter. Так бизнесмен заявил в ответ на сообщение пользователя Сети о том, что приложение несколько раз использовало микрофон в то время, пока он спал.

«WhatsApp нельзя доверять», — предупредил американский предприниматель.

Прежде российский президент Владимир Путин подписал закон, который ограничивает с 1 марта текущего года использование зарубежных мессенджеров при предоставлении государственных услуг.
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