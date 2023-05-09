Демонстранты в Ливане попытались взять штурмом отделения банков в Бейруте

Затем люди в сопровождении полицейских направились в сторону резиденции премьер-министра Наджиба Микати. Некоторые начали перерезать проволоку, ограждавшую участок, в процессе между демонстрантами и сотрудниками силовых структур возникли столкновения. Правоохранителей забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью, в ответ те применили слезоточивый газ. После этого митингующие вновь вернулись в центр и атаковали другие отделения банков, запуская в их сторону фейерверки.