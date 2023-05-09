Демонстранты в Ливане попытались взять штурмом отделения банков в Бейруте

Вкладчики протестуют против неформального контроля за капиталом, фактически заморозившего их счета.
Ассоциация по защите прав банковских вкладчиков Ливана вывела людей на массовые протесты в центре Бейрута, в ходе которых разгневанные граждане попытались атаковать отделения кредитно-финансовых организаций.
Изначально демонстрации начались перед зданием парламента. Позже участники акции двинулись к банку Audi и попытались взять штурмом.
Затем люди в сопровождении полицейских направились в сторону резиденции премьер-министра Наджиба Микати. Некоторые начали перерезать проволоку, ограждавшую участок, в процессе между демонстрантами и сотрудниками силовых структур возникли столкновения. Правоохранителей забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью, в ответ те применили слезоточивый газ. После этого митингующие вновь вернулись в центр и атаковали другие отделения банков, запуская в их сторону фейерверки.
Толпа активно скандировала лозунги с критикой в адрес высокопоставленных чиновников. В частности, в ходе беспорядков часто звучали имена премьера и главы Центробанка Риада Саламе.
Причиной недовольства вкладчиков являются ограничения, введенные правительством страны. В республике неофициально введен контроль за капиталом, который фактически заморозил счета граждан. Вывести свои средства они могут лишь в национальной валюте и по официальному курсу, который в разы ниже, чем реальная стоимость ливанского фунта на черных рынках и за рубежом.
Некоторые пытались добиться соблюдения их прав в суде, однако лишь малая их часть преуспела. Другие стремились вернуть деньги силовым путем, иногда с оружием в руках. При этом ряд источников заявляет, что уголовный кодекс республики допускает применение силы при защите финансовых сбережений.
В настоящее время Ливан страдает от тяжелейшего экономического кризиса, изначально вызванного широкомасштабной коррупцией и неграмотной финансовой политикой правительства. Ситуация заметно усугубилась после взрыва в порту Бейрута, который обернулся огромным числом жертв и значительно усилил протестную активность в стране. Сейчас в Ливане из-за резкого падения стоимости национальной валюты наблюдается острый дефицит горючего, продуктов питания и медикаментов, а значительная часть населения страны с трудом находит средства для существования.