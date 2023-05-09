Папа Римский Франциск назвал сексуальных насильников заслуживающими любви «детьми божьими»

Папа Римский Франциск назвал сексуальных насильников отвратительными врагами, но в то же время призвал любить их. Об этом сообщает Reuters.
По информации издания, во время визита в Венгрию в конце апреля Франциск высказался о насильниках в частной беседе с иезуитами. Глава Ватикана считает, что насильники, как и другие люди, заслуживают христианской любви и заботы.
«Обидчик – враг. Но они тоже дети Божьи. Насильник, действительно, должен быть осужден, но как брат», — заявил понтифик.
Представитель католической церкви сказал, что насильники заслуживают наказания. Но в то же время они достойны «пасторского попечения».
Ранее Франциск во время выступлении в Будапеште осудил аборты и гендерную теорию. Понтифик назвал их примерами «идеологической колонизации».