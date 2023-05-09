Судьба поэта: свет и тени Булата Окуджавы

9 мая 1924 года родился поэт Булат Окуджава. Полугузин (по отцу), полуармянин (по матери) он появился на свет в Москве и целиком принадлежит русской культуре. Наверняка, он не только не владел грузинским и (или) армянским, но и не знал отдельные слова этих языков.
Его семья принадлежала к партийной номенклатуре. И по ней катком прошелся 37-й. Отец был расстрелян в этом же году, а маму в 38-м отправили в лагеря, где она находилась до 1947 года. Были расстреляны и два брата отца, а затем сестра матери.
Юноша рос без родителей и по его собственным воспоминаниям мог покатиться по наклонной. В какой-то момент связался с «плохими ребятами», а его идеалом стал типаж московско-арбатского блатного — сапоги гармошкой, тельник, пиджак, заломленная набекрень кепка. Но смог остановиться.
Возможно, причиной, побудительным мотивом стала война. Не успев получить аттестат, семнадцатилетний Булат просится на фронт. В действующую армию его направляют по достижении совершеннолетия. Воюет он храбро.
В декабре 1942 года получил ранение, в 1943 году написал свою первую фронтовую песню «Нам в холодных теплушках не спалось». Текст, к сожалению, утрачен.
Демобилизовался в марте 1944 года в звании гвардии красноармейца. Был награжден медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», а также орденом Отечественной войны I степени.
Поступил в Тбилисский университет, а после реабилитации родителей вернулся в Москву.
О его творчестве (не только песенном), думается, нет необходимости напоминать еще раз. Отметим лишь, что поэт-фронтовик Окуджава сумел придать войне очень лирические, философско-проникновенные ноты, что, пожалуй, не удалось никому.
После 1991 года он жил в Европе. Придерживался достаточно своеобразных взглядов на происходившее в России в то время. В частности, приветствовал расстрел Белого Дома в 1993 году. Однако тогда среди многих представителей творческой интеллигенции это, к сожалению, было мейнстримом.
Значит ли это, что он не любил Родину? Наверное, нет. «Люблю Отчизну я, но странною любовью», — так строками другого поэта мог бы ответить он.
Булат Шалвович Окуджава скончался в 1997 году в военном госпитале в пригороде Парижа. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.