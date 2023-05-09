Судьба поэта: свет и тени Булата Окуджавы

Его семья принадлежала к партийной номенклатуре. И по ней катком прошелся 37-й. Отец был расстрелян в этом же году, а маму в 38-м отправили в лагеря, где она находилась до 1947 года. Были расстреляны и два брата отца, а затем сестра матери.