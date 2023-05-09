Умиравших от голода членов секты «Хорошие новости» в Кении лишали органов после гибели

Вскрытие тел умерших от голода жертв секты «Хорошие новости» в Кении показало недостаток органов у погибших. Об этом пишет местная газета The Nation.
Члены «Хороших новостей» практиковали экстремальное голодание. Организацией руководил пастор Пол Маккензи. В рамках расследования обстоятельств смерти жертв секты специальная группа экспертов произвела вскрытие 112 тел.
По результатам работы спецгруппы было установлено, что у покойных отсутствуют некоторые органы. Гибель большинства членов секты наступила в связи с голодом, но среди них оказались и умершие от удушения. Правоохранительные органы предполагают, что члены «Хороших новостей» были убиты ради изъятия органов.
Ранее кенийская полиция обнаружила десятки тел жертв секты Маккензи. Президент республики Уильям Руто сравнил лидера этой организации с главой террористической группировки.
В середине апреля в Кении несколько человек погибли от неизвестного заболевания, передает «ФедералПресс». Заразившиеся жаловались на лихорадку, тошноту, диарею и головную боль.