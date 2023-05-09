Умиравших от голода членов секты «Хорошие новости» в Кении лишали органов после гибели

По результатам работы спецгруппы было установлено, что у покойных отсутствуют некоторые органы. Гибель большинства членов секты наступила в связи с голодом, но среди них оказались и умершие от удушения. Правоохранительные органы предполагают, что члены «Хороших новостей» были убиты ради изъятия органов.