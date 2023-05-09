Глава МО Белоруссии Виктор Хренин заявил о готовности армии дать отпор всем, кто нарушит рубежи государства

Минск даст отпор любому, кто предпримет попытки нарушить границы республики. С соответствующим предупреждением выступил глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин.
Об этом он заявил во вторник, 9 мая, в ходе своего выступления на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы.
«Наша армия готова дать отпор любому, кто попытается нарушить священные рубежи белорусского государства. Мы сделаем все, чтобы никто не смел указывать белорусам, как нам жить на своей земле», — резюмировал глава оборонного ведомства страны.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске.