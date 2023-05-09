Мадридский «Реал» озвучил стартовый состав на полуфинал с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

На поле с самого начала встречи у королевского клуба выйдут бельгийский голкипер Тибо Куртуа, защитники — немец Антонио Рюдигер, австриец Давид Алаба, испанец Дани Карвахаль. В полузащите у мадридцев сыграют француз Эдуарду Камавинга, немец Тони Кроос, хорват Лука Модрич, уругваец Федерико Вальверде.