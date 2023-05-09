Мадридский «Реал» озвучил стартовый состав на полуфинал с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» обнародовал стартовый состав на первый матч полуфинала с английским ФК «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
На поле с самого начала встречи у королевского клуба выйдут бельгийский голкипер Тибо Куртуа, защитники — немец Антонио Рюдигер, австриец Давид Алаба, испанец Дани Карвахаль. В полузащите у мадридцев сыграют француз Эдуарду Камавинга, немец Тони Кроос, хорват Лука Модрич, уругваец Федерико Вальверде.
В тройке форвардов у главного тренера «Реал» итальянца Карло Анчелотти тоже нет сюрпризов — бразильцы Родриго и Винисиус Жуниор, а также француз Карим Бензема.
Эта игра «Реал» — «Манчестер Сити» состоится 9 мая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 10 вечера по московскому времени.
Мадридский «Реал» 7 мая впервые с 2014 года завоевал Кубок Испании благодаря двум голам Родриго.