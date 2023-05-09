Госсекретарь США Энтони Блинкен: Украина получила достаточно вооружений для «успешного» контрнаступления

Во время пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли Блинкен выразил свое мнение по поводу готовности Вооруженных сил Украины к наступлению. По оценкам госсекретаря, «у них есть все по этим направлениям, чтобы и дальше быть успешными».