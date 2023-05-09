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Госсекретарь США Энтони Блинкен: Украина получила достаточно вооружений для «успешного» контрнаступления

Политика
Госсекретарь США Энтони Блинкен: Украина получила достаточно вооружений для «успешного» контрнаступления

Западные страны отправили Украине достаточно боеприпасов и техники для того, чтобы «и дальше быть успешными по всем направлениям». Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Во время пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли Блинкен выразил свое мнение по поводу готовности Вооруженных сил Украины к наступлению. По оценкам госсекретаря, «у них есть все по этим направлениям, чтобы и дальше быть успешными».

Ранее украинский политолог Вадим Карасев заявил, что США намерены использовать контрнаступление ВСУ для скорейшей реализации миротворческих инициатив.
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